В Крыму — еще пять случаев бешенства

За последний месяц в Крыму зафиксировано пять новых случаев бешенства, в трех из них носителями вируса оказались домашние животные, а в двух — дикие лисы.

В опасных зонах на два месяца введены карантинные мероприятия.

За 2019 год в Крыму зафиксировано 37 случаев бешенства, в Севастополе — один.

— Эпизоотическая ситуация по этому опасному заболеванию в Крыму вызывает озабоченность, — сообщает пресс-служба Россельхознадзора. — В 2017 году — было выявлено 20 случаев бешенства: в 2018 году — 35, в 2019-м (с января по ноябрь) — 37.

Вспышки заболевания, зафиксированные в текущем году, являются следствием ненадлежащей вакцинации в предыдущие годы и свидетельствуют о том, что меры профилактики бешенства в Крыму являются недостаточными.

Полномочия по проведению вакцинации как среди диких, так и среди домашних и бродячих животных возложены на Госкомитет ветеринарии Республики Крым.

При проверках ветеринарных лечебниц Крыма выявлялись факты подложной вакцинации животных. О выявленных нарушениях были проинформированы правоохранительные органы для принятия мер реагирования. По факту нарушения ветеринарного законодательства в 2019 году возбуждено три уголовных дела.