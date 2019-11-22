Уличное освещение на проспекте Гагарина отключили до 15 декабря

До 15 декабря уличного освещения от конечной остановки троллейбуса №6 до пл.50-летия СССР не будет.

Горсвет приносит извинения за временные неудобства, связанные со строительно-монтажными работами на линии наружного освещения на пр.Гагарина.

Напомним, что накануне, в ночь с четверга 21 ноября на пятницу 22 ноября, было введено полное ограничение движения на проспекте Гагарина (на участке от ул.Пугачёва до ул.Дмитрия Ульянова) в связи с выполнением работ по демонтажу контактной сети.