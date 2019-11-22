Тренировочный ЕГЭ по химии провели по новой технологии

Как сообщила пресс-служба Регионального центра информатизации и оценки качества образования, целью тренировочного экзамена стала апробация новых технологических решений при проведении ЕГЭ.

В частности, апробировалась технология передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзамена (ППЭ) по сети Интернет — прежде они доставлялись фельдъегерской службой в бумажном виде, а затем на компакт-дисках.

Одновременно отрабатывалась уже известная технология печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях.

Накануне по сети Интернет состоялась передача экзаменационных материалов в зашифрованных файлах в каждый ППЭ. Непосредственно перед началом экзамена файлы расшифровали с помощью электронного ключа, полученного в каждом ППЭ и криптографического токена члена государственной экзаменационной комиссии, который присутствует в каждом пункте во время проведения экзаменов.

По словам руководителя ППЭ №9202 Виктории Дубошей, внедрение такой технологии позволит сэкономить время доставки экзаменационных материалов, а также средства на проведение ЕГЭ.

Тренировочный экзамен проводился в 7 ППЭ, с привлечением более 50 педагогов и технических специалистов. Условия проведения были максимально приближены к реальной процедуре проведения ЕГЭ — за 3,5 часа одиннадцатиклассникам необходимо было выполнить 35 заданий.

Регламент тренировочного мероприятия не предусматривает приёма и рассмотрения апелляций, а также видеонаблюдения.

Для будущих выпускников, которым предстоит сдавать ЕГЭ по химии в 2020 году, это стало хорошей возможностью проверить уровень своей подготовки и использовать оставшееся время для целенаправленной подготовки.