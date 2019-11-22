Сильный ветер сорвал крышу со школы в Джанкое

Сильный ветер сорвал крышу площадью 840 кв. м. со школы в Джанкое. Учащихся перераспределяют по другим учебных заведениям, — об этом в пятницу сообщило ТАСС, ссылаясь на экстренные службы региона.

— Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе № 7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 кв. м., никто не пострадал. 340 учащихся перераспределят по другим учебным заведениям, — рассказал собеседник агентства.

По словам главы администрации Джанкоя Эдуарда Селиванова, занятий в школе не будет до понедельника.

— На месте работает комиссия администрации, уточняется площадь повреждений и ущерб. Планируем, что учащиеся смогут приступить к занятиям в понедельник. Сегодня занятий не будет, - сказал он.

По данным Крымэнерго, из-за ветра были нарушения в электроснабжении населенных пунктов Крыма.

В настоящее время, по данным Крымского гидрометцентра, в регионе облачно, без осадков, температура воздуха около 2 градусов тепла.

На 21-22 ноября МЧС по региону предупреждало о сильном ветре до 25 м/с.