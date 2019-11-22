Севастополь взял бронзу Международного фестиваля «Диво Евразии»

На III Международном туристском фестивале-конкурсе видео, фото и анимации «Диво Евразии», проходившего в Оренбурге, команда из Севастополя была награждена дипломом третьей степени в номинации «Туристские дестинации, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В фестивале «Диво Евразии» - 2019 приняли участие 738 проектов из 10 стран: Абхазии, Армении, Беларусь, Болгарии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, Китая, России и Узбекистана.

В финале было представлено 70 лучших проектов. Севастопольский проект занял третье место.

Напомним, в сентябре на VI Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2019» - Севастополь завоевал первое место в номинации «Лучшее мобильное приложение для туристов» за приложение BST Guide (БСТ гид) и Гран-при за приоритетный проект «Создание комплекса активного туризма «Большая севастопольская тропа» в номинации «Лучший спортивный маршрут».