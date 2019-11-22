Пруд Туристский осушили и забыли

Жители сел Байдарской долины обеспокоены ситуацией, которая сложилась с прудом Туристский, расположенном между селами Орлиное и Кизиловое. Пруд фактически исчез.

За помощью жители обратились в постоянный комитет по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя. На очередном заседании комитета были обсуждены вопросы нынешнего состояния пруда, а также водоснабжения и водоотведения. В обсуждении, кроме членов комитета, приняли участие представители Севреестра и Департамента по имущественным и земельным отношениям.

Как выяснилось, первые признакти обмеления пруда появились еще в 2016 году, тогда-то жители и начали бить тревогу.

— Люди неоднократно, начиная с 2016 года, обращались в органы государственной власти и в Общероссийский народный фронт с просьбой отремонтировать существующее гидротехническое сооружение, но работы не выполнялись из-за отсутствия финансирования. Наконец в прошлом году пруд был полностью осушен, что объяснили необходимостью проведения ремонтных работ. Однако эти работы до сего дня так и не начались, хотя их окончание, судя по ответам Севприроднадзора, было запланировано в третьем квартале этого года, до наступления осеннего паводкового периода, — обрисовал ситуацию председатель комитета Вячеслав Горелов.

По его словам, обеспокоенность вызывает и тот факт, что согласно кадастровой карте РФ, земельный участок площадью около 47 гектаров, в границах которого расположен водоем, предназначен для строительства и обслуживания здания жилищного и общественного назначения.

В свою очередь, представители Севреестра и ДИЗО проинформировали присутствующих, что в 2010 году был сформирован земельный участок, в границы которого вошел пруд Туристский. Позже этот земельный участок был перенесен на кадастровую карту РФ, как ранее учтенный.

Сложившаяся ситуация категорически не устраивает жителей сел Байдарской долины, они просят вернуть изначальный рекреационный статус земли и наконец-то начать ремонт плотины. Они также просят наделить органы местного самоуправления полномочиями и соответствующим финансированием, что, по их мнению, позволит решить насущные вопросы водоснабжения и водоотведения.

Результатом обсуждения стало решение провести на предстоящей неделе выездное заседание комитета, где можно будет осмотреть проблемный объект, встретиться с жителями и представителями муниципалитета. Депутаты также рассчитывают на участие в выездном сотрудников Севприроднадзора и межрайонной природоохранной прокуратуры.