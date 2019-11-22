Хотят соединить электричками Крым и Кубань

Руководство Краснодарского края прорабатывают возможность запуска (на условиях государственно-частного партнерства) электропоездов из своего региона в Крым. Речь идет о железнодорожном движении по Крымскому мосту, которое стартует в декабре 2019 года и должно соединить полуостров с материковой Россией.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который сделал такое заявление в кулуарах Всероссийского конгресса туроператоров и турагентов.

— Я считаю, что у нас с Крымом общие задачи, общие вызовы, и я уверен, что максимально активное транспортное сообщение между Краснодарским краем и Крымом позволит нам более активно привлекать туристов со всей страны. Вопрос, конечно, пока только прорабатывается, — заявил В.Кондратьев, не исключая возможности задействовать рычаги государственно-частного партнерства.

Кондратьев также отметил, что для Крыма и Кавказа, фактически являющимися частями одного большого черноморского курорта, это было бы целесообразно и взаимовыгодно. К тому же, такой способ транспортного сообщния явно «подогрел» бы интерес отдыхающих к двум регионам.

Тем более, что с запуском железнодорожного моста через Керченский пролив Краснодарский край также ожидает рост турпотока.