Водительские справки пока не дорожают

21 ноября в Севастополе, как и во многих российских городах, выстроились очереди в психиатрических клиниках из желающих срочно пройти медосмотр на предмет получения справок для автомобилистов. Причиной ажиотажа стала появившаяся информация о грядущих изменениях в правилах медосвидетельствования водителей и необходимости прохождения дополнительных дорогостоящих исследований.

Речь идет о дополнительном исследовании биологической жидкости на наркотические препараты, а также исследовании крови на трансферент, что позволит исключить из числа управляющих автотранспортом водителей, страдающих хроническим алкоголизмом. Таким образом цена медсправки увеличивалась с 290 рублей до 4,5 тысяч рублей.

По словам заведующего методотделом севастопольской психиатрической больницы Александра Пугачева, такого рода исследования были и прежде прописаны, как дополнительные, но необязательные.

Однако вечером 21 ноября А.Пугачев сделал заявление для журналистов и внес ясность в ситуацию, которая сложилась по данному вопросу.

Он подтвердил, что с 22 ноября должен был вступить в силу 731-й приказ Министерства здравоохранения РФ. Однако в дальнейшем было принято решение о приостановлении действия данного документа и о том, что, в частности, севастопольская психиатрическая больница, на базе которой проводится данное медицинское освидетельствование, продолжит работу в прежнем режиме, то есть медицинской осмотр водителей врачом-психиатром-наркологом будет проводиться без дополнительных исследований, с сохранением прежней цены.

— При поступлении дополнительной информации о переносе срока ввода в действие данного приказа работа медучреждения будет подстроена под приказ Минздрава, — сообщил А.Пугачев.