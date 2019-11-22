Бывший начальник севастопольского МЧС подозревается в злоупотреблении

Следственным комитетом по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника МЧС Севастополя, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

По делу установлено, что в мае 2016 года действующий на тот момент начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Севастополю заключил с научно-производственным центром госконтракт на проведение комплексных работ по оснащению специализированного класса подготовки должностных лиц и населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в городе.

В полном объеме обязательства по контракту подрядчиком исполнены не были, начальник МЧС, зная об этом, подписал подложный акт выполненных работ и иные документы, послужившие основанием для перечисления на расчетный счет подрядчика финансовых средств, — сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Таким образом бывший руководитель МЧС России по городу Севастополю причинил своими действиями материальный ущерб ведомству на сумму не менее 3,2 миллиона рублей.

Преступление выявлено УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и Главным управлением собственной безопасности МЧС России. В настоящее время в рамках расследования устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Справка

С мая 2015 года по август 2018 года ГУ МЧС России по Севастополю возглавлял Сергей Клименко.