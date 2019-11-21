Суд наказал слесаря за угон маршрутного автобуса

Как сообщает пресс-служба Гагаринского суда Севастополя, в июле 2019 года слесарь по ремонту автомобилей ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова», находясь на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, внезапно решил прокатиться на автобусе «Камаз-Маркополо Бравис». Подсудимый с помощью ключей, находящихся в замке зажигания, завел транспортное средство, выехал с территории базы и ездил по городу, вплоть до момента задержания сотрудниками ГИБДД.

Мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении, однако факт наличия не снятых судимостей признан судом отягчающим обстоятельством. В результате суд посчитал справедливым лишить угонщика свободы на один год и три месяца в исправительной колонии строгого режима.