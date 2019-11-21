На Сапун-горе воссоздают оборонительную линию

В рамках проводимых на Сапун-горе ремонтно-реставрационных работ воссоздают оборонительные укрепления периода второй обороны города. Речь идет о демонстрационной площадке, расположенной на склоне, ниже здания Диорамы.

— Мы воссоздаем инженерные оборонительные сооружения севастопольской обороны 1941-1942 годов: командный пункт, блиндаж, окоп диной 50 метров, огневые точки, — рассказал «Севастопольской газете» индивидуальный предприниматель Альберт Винярский, который взялся за выполнение строительных работ, заключив контракт с руководством Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.

Он также сообщил о планах воссоздать аутентичные огневые сооружения по образцу оригинальных, с соблюдением всех размеров и даже с использованием материалов, применявшихся в оригинале — сосновых и березовых бревен.

Частью экспозиции станут немецкие трофейные орудия, которые также восстанавливаются.

— Это будет постоянно действующая экспозиционная площадка, которая к тому же будет благоустроена, — сообщил А.Винярский, добавив, что на месте производимых работ сложный грунт, его предстоит укрепить.

По его словам, примерно месяц назад были закончены работы по реставрации орудий — укреплен металл, выполнены лакопокрасочные и зачистные работы. Теперь настал черед вернуть к первоначальному виду немецкую трофейную мортиру калибра 211 мм.

— Основной работой станет установка большого орудия — мортиры. В конце декабря мы будем устанавливать на лафет ее ствол, чтобы сделать орудие полностью рабочим. Для этого нам отведена специальная площадка, — пояснил предприниматель, пригласив корреспондентов «Севастопольской газеты» стать очевидцами этого события.

А.Винярский надеется, что само это действие станет интересным и зрелищным.

— Мы даже хотим пригласить сюда реконструкторов. Для того, чтобы эту работу делали ребята в форме советских солдат. Надеемся, что реконструкторы смогут откликнуться на наше приглашение и соберутся здесь в назначенное время, — сказал он.

А.Винярский также рассказал, что это не первый опыт сотрудничества с Севастопольским военно-историческим музеем-заповедником — еще раньше были выполнены работы по реконструкции оборонительных укреплений Малахова кургана, восстановлению исторических орудий.

— У нас много сторонников и единомышленников — это историки, реконструкторы, которым очень интересно участвовать в такого рода проектах. Это люди, которые душой болеют за сохранение севастопольской истории, — подытожил предприниматель.