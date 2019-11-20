Заксобрание в очередной раз отказалось от зарплат

Документ, который предполагал введение оплаты труда на таких должностях как председатель парламентского комитета или комиссии, был снят с рассмотрения на заседании заксобрания 19 ноября. Причина — отказ в его поддержке со стороны регионального отделения «Единой России», ранее озвученный врио губернатора Михаилом Развожаевым.

За то, чтобы исключить вопрос из повестки дня, высказались руководители всех политических фракций, входящих на сегодня в Законодательное собрание (их пять, несмотря на то, что некоторые фракции, то есть, объединения людей, состоят всего из одного человека, который и наполняет фракцию, и руководит ею — то есть, самим собой). Напомним, в настоящее время зарплаты (в 150-200 тысяч рублей) в севастопольском парламенте получают его председатель и руководители фракций.

15 ноября временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя М.Развожаев сообщил журналистам, что президиум регионального отделения партии «Единая Россия», который он сейчас возглавляет, решил, что закон о зарплатах депутатам поддержан не будет, руководители парламентских комитетов и комиссий будут работать на неоплачиваемой основе. Зарплата может появиться только у вице-спикеров, которых с недавнего времени трое, а не двое (для чего даже был изменен Устав города).

Снятый с рассмотрения законопроект вернул бы зарплату 10 членам заксобрания: трем заместителям председателя, шести руководителям парламентских комитетов и одному руководителю комиссии.

Департамент финансов правительства Севастополя посчитал, что принятие закона увеличило бы расходы бюджета: «В 2020 году – на 30,9 млн рублей, в 2021-м – на 32,3 млн рублей, в 2022-м году – на 33,6 млн рублей», — указано в его заключении. Директор департамента Владимир Штоп отметил, что Севастополь является дотационным регионом, и такое увеличение расходов требует согласования с Минфином Российской Федерации.

По вопросу снятого с рассмотрения законопроекта выступил один из вице-спикеров заксобрания, представитель КПРФ Василий Пархоменко. Он обвинил М.Развожаева в том, что тот, якобы, подставил депутатов с этим законом.

— Я думаю, он был одним из инициаторов принятия этого закона. То есть, по сути дела, нас подставили. Я почти уговорил своих коллег — заместителей, обращаюсь и к председателю, и к членам фракций — отказаться от всякой заработных плат. Всем 100% депутатов работать на безвозмездной основе — показать исполнительной власти, как можно безвозмездно послужить родному городу. А Развожаеву [советую] на эти деньги набрать еще несколько десятков чиновников. Благо, кадровый мусор с необъятных территорий России к нам продолжает залетать, — эмоционально выступил В.Пархоменко.