Вечный огонь вернут на Сапун-гору к 9 мая

Точнее, Вечный огонь решено переместить в дирекцию Севастопольского Военно-исторического музея-заповедника, о чем сообщил руководитель этого учреждения Николай Мусиенко.

Огонь вернут к 9 мая

— Мы поступаем совершенно правильно, приняв решение не загасить огонь, а перенести его, сохранив тем самым память о защитниках и освободителях севастопольской земли в годы Великой Отечественной войны, — рассказал Н.Мусиенко.

Выступая перед собравшимися, он напомнил, что сооружение Обелиска Славы и заж­жение Вечного огня состоялось 49 лет назад, в 1970 году. С тех пор физическое состояние памятника под воздействием природных явлений значительно ухудшилось.

— Сейчас в рамках поручения Президента РФ мы начали широкомасштабные работы на всем Мемориальном комплексе «Сапун-гора», и теперь настал черед Обелиска Славы, — продолжил Н.Мусиенко. Он также заверил присутствующих, что огонь будет перенесен в здание Дирекции временно и вернется на Сапун-гору накануне 75-летней годовщины Победы в мае 2020 года.

До того момента огонь будет храниться в музейных фондах в специальной масляной лампе, предоставленной музеем-заповедником «Сталинградская битва».

Обновят всю территорию

По словам Н.Мусиенко, начавшаяся реконструкция Обелиска Славы включит полную замену гранитной плитки, половина которой была повреждена. В негодность пришло и основание. Реставрации подвергнутся и гранитные мемориальные плиты с наименованиями частей и соединений, которые участвовали в освобождении Севастополя в мае 1944 года, а также с фамилиями участников тех событий и удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Дело в том, что надписи на плитах в значительной степени уже стерлись и нуждаются в обновлении.

В планах реставраторов — укрепление гранитных блоков самого обелиска, его фундамента и замена окружающих его подпорных стен.

Работы по реконструкции территории комплекса уже начаты.

Военную технику поставят на ход

После их окончания на территории комплекса появятся три тематические аллеи — Бессмертного полка, посвященная Славе русского оружия, и еще одна, по которой станет возможен подъезд ныне реставрируемой военной техники.

— Сейчас уже отреставрированы 100 процентов техники, поставлены на ход четыре единицы. Мы планируем, что около 10 единиц боевой техники военных лет примет участие в параде Победы 2020 года, и уже с декабря начнем работы по замене двигателей, ходовых частей боевых машин, а также будем готовить экипажи, — пояснил директор.

Еще одним видом работ станет подготовка нижней площадки для проведения реконструкции, что включает реставрацию пришедших в негодность окопов. Там же планируется создать так называемые учебно-полевые классы для детей, где предполагается проводить детские лагеря, в соответствие в программами Российского Военно-исторического общества.

Полотнами Панорамы и Диорамы займутся художники-грековцы

Реставрациорнные работы коснутся также главных городских реликвий — художественнных полотен Панорамы и Диорамы.

— Мы договорились со Студией военных художников им.Грекова, сегодня у нас работают специалисты, которые обследуют оба живописных полотна, а также предметные планы. После их заключения мы сделаем выводы и примем решение о времени проведения реставрации полотен, поскольку прежде необходимо будет реставрировать здания, в которых полотна находятся. То есть это вопрос перспективный.

На вопрос о выделяемых суммах директор ответить затруднился.

— Нам выделят столько денег, сколько будет необходимо, — заключил он, но пообещал, что выделенные деньги будут экономить.

Перенести огонь в здание Диорамы было поручено присутствующему на мероприятии участнику Великой Отечественной войны Михаилу Латохе. В мероприятии также приняли участие реконструкторы и учащиеся школы №8 им.850-летия Москвы МО РФ, специально для которых по окончании мероприятия провели экскурсию с рассказом о полотне «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».