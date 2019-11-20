В Новый год без долгов и с подарком

«В прошлом году мы решили отметить именно добросовестных потребителей, которые оплачивают услуги вовремя и в полном объеме, и провели впервые акцию «Теплый год в подарок». За время ее проведения добросовестных плательщиков стало больше, денежные средства в большем объеме стали поступать вовремя, у предприятия отсутствует необходимость привлекать заемные средства, а значит, тратить денежные средства на обслуживание кредитов, эти деньги мы направляем на развитие инфраструктуры города, — говорит начальник управления по реализации энергоресурсов ГУПС «Севтеплоэнерго» Наталья Ленина. — В этом году мы вновь решили направить усилия на повышение платежной дисциплины и надеемся, что к нашей акции присоединятся еще больше севастопольцев».

Принять участие в акции может каждый потребитель. Для этого необходимо с 1 по 25 декабря в полном объеме оплатить задолженность за отопление и горячую воду.

Сертификаты на сумму 10 тысяч рублей получат 10 победителей. Денежные средства на руки не выдадут, а зачислят на лицевой счет потребителя для последующей оплаты услуг теплоснабжения.