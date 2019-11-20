Севастополь переходит на региональную доплату к пенсиям

Соответствующий законопроект принят в первом чтении на заседании заксобрания 19 ноября. В 2020 году в Севастополе впервые будет установлена региональная социальная доплата к пенсии, так как уровень прожиточного минимума для пенсионеров в регионе превысил средние показатели по стране.

По прогнозному расчету, величина прожиточного минимума пенсионеров в Севастополе на 2020 год составила 9597 рублей. Это выше, чем в целом по России, где такая цифра равна 9311 рублям.

— В этом году методика определения регионов — субъектов Российской Федерации, которым выплачивалась федеральная социальная доплата, несколько изменилась. Установлено, что в 2020 году величина прожиточного минимума пенсионера в Севастополе будет превышать величину прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ. Это означает, что в соответствии с федеральным законом мы переходим от выплаты дополнительного материального обеспечения через Пенсионный фонд федеральными средствами доплаты на установление региональной социальной доплаты Департаментом труда и социальной защиты населения города, — пояснил директор профильного департамента правительства Севастополя Станислав Борисенко.

Глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова рассказала, что фактически севастопольские пенсионеры, чей совокупный доход ниже уровня прожиточного минимума, будут получать по 450-600 рублей доплаты, в зависимости от начисленной в Пенсионном фонде суммы.

Поправки в документ, единогласно принятый в первом чтении, будут приниматься до 21 ноября.