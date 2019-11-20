Работников пищеблока обещают не увольнять

— Помогите! Пищеблок Первой городской больницы закрывают, а нас, его работников, увольняют!— письмо такого содержания поступило в редакцию «Севастопольской газеты» от этих самых работников пищеблока.

За разъяснением ситуации «Севастопольская газета» обратилась в Департамент здравоохранения. Из ответа на запрос следует, что работники пищеблока совершенно неверно оценили создавшуюся ситуацию, на их трудоустроенность никто не посягает. И вообще речь идет о временных мерах, связанных с проводимыми в больнице ремонтными работами.

Здание пищевого блока Первой горбольницы построено в 1950 году. С этого времени проводились только косметические ремонты. Нынешний капитальный — обусловлен крайне неудовлетворительным состоянием помещений и фасада здания. Работы уже начаты и будут завершены в июле 2020 года, значится в официальном ответе, который подписал первый заместитель директора Департамента здравоохранения Владислав Нусинов.

Сумма контракта на проведение капитального ремонта здания пищеблока составляет 38 млн рублей. За эти деньги планируется отремонтировать фасад, заменить инженерные сети, что позволит снизить энергозатраты на содержание пищеблока, а также установить технологическое оборудование.

В ответе также отмечено, что администрация больницы принимает меры по сохранению рабочих мест сотрудников пищеблока, им предоставляются аналогичные занимаемым должности в пищеблоке при стационаре на ул.Ерошенко, 15.

В завершение ответа В.Нусинов сообщает, что обновленный пищеблок будет обслуживать порядка тысячи пациентов, причем не только больницы №1, но и стационара больницы им.Даши Севастопольской, которая находится на Корабельной стороне.

По поводу последнего остается только предположить причины, по которым планируется транспортировать горячую еду через весь город. Может быть, чтобы чуть постыла в дороге?