Погода оказалась подходящей для посадки деревьев

Из-за жаркого ноября Севприроднадзор перенес свою акцию по посадке леса, а Росгвардейцы — нет.

Военнослужащие севастопольского полка Росгвардии, сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН «Беркут» 16 и 17 ноября ноября на территории Мекензиевского лесничества под руководством представителей Севастопольского лесхоза сеяли семена сосны Станкевича, миндаля и вишни на двух гектарах пустыря.

«Мы много говорим о том, насколько важно беречь и сохранять наше природное богатство, и вот прекрасная возможность продемонстрировать это не только на словах, но и на деле. Поэтому сегодня мы с бойцами полка здесь», — сказал заместитель командира Севастопольского полка Росгвардии по работе с личным составом капитана Сергей Паламарчук.

По всей России с 14 сентября идет общенациональная кампания по восстановлению лесов «Сохраним лес». В рамках этого осеннего экомарафона планируется высадить как минимум 30 миллионов деревьев.