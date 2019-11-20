Определение подрядчика на строительство КОС «Южные» опять закончилось ничем

На тендер по выполнению строительно-монтажных работ по объекту «Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные», объявленный 1 ноября и завершившийся 18 ноября, никто не заявился.

Такой результат торгов тем более удивителен, что в начале октября замгубернатора Севастополя Владимир Базаров, ответственный за сферу городского хозяйства, заверял депутатов заксобрания, что сотрудники правительства «прошерстили» всю страну, но потенциальные подрядчики на КОС «Южные» были найдены.

— Мы провели большую работу. Повстречались с десятком подрядчиков, кто может эти работы выполнить. Существуют компании, которые готовы такие работы выполнить, которые имеют на это определенный опыт, определенные ресурсы и, самое главное, желание, — заявил тогда В.Базаров.

В конце октября и сам врио губернатора Севастополя уверял журналистов, что более 15 компаний подтвердили свои возможности участвовать в аукционе. Три-пять компаний уж точно на него выйдут.

Конкурс на госзаказ «Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Южные», г.Севастополь», объявленный Управлением по эксплуатации объектов городского хозяйства, завершился 18 ноября. «По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки», — говорится в разделе закупки «результаты определения поставщика».

Теперь, когда электронный аукцион будет признан несостоявшимся, у заказчика есть возможность провести тендер в другой форме — можно найти подрядчика через запрос предложений. С помощью этой формы конкурсного отбора ищут поставщиков, подрядчиков и исполнителей для крупных государственных проектов. Стоимость КОС «Южные» на сегодняшний день — 6,721 млрд рублей.