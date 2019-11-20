Можно ли в Севастополе сдать на переработку опасные отходы

Исполнительная власть должна организовать первичные пункты сбора батареек, потому что кидать их в общий бак с мусором и отправлять на свалку нельзя. Но в Севастополе этот вопрос не решается.

О том, что существуют опасные и вредные для здоровья коммунальные отходы: батарейки, аккумуляторы, ртутьсодержащие предметы и лампы, а также закон, обязывающий их особым образом собирать, хранить и утилизировать, говорят и пишут не первый год. Но дальше разговоров дело в Севастополе не движется.

Три года назад на волне борьбы за чистоту и раздельный сбор мусора «Севастопольская газета» рассказывала читателям, как ведущий консультант Севприроднадзора Павел Онищенко обещал, что «с 2017 года в каждом из районов города планируется создать стационарные пункты приема опасных отходов».

К сожалению, благие намерения так и остались на бумаге. Но горожане оказались сознательными и теперь требуют от городской власти внятных экологических программ. Но власть по-прежнему не предлагает обществу ни их, ни каких-либо инструментов, для реализации этого гражданского запроса.

Полномочия в области обращения с отходами, в том числе коммунальными, согласно положению, утвержденному правительством города, возложены на Департамент городского хозяйства. В рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Севастополя» предусмотрены мероприятия по внедрению системы сбора ртутьсодержащих отходов и батареек у населения.

«Севастопольская газета» позвонила в Управление благоустройства горхоза в отдел контроля обращения с твердыми коммунальными отходами, чтобы узнать, сколько и где в городе организовано первичных мест сбора опасных отходов. Сотрудники отдела, узнав, что речь идет о средствах массовой информации, отказались давать комментарии по телефону, сообщив, что даже если мы позвоним в приемную начальника департамента, то и там нам скорее всего откажут. Что ответить они могут только на информационный письменный запрос в течение семи рабочих дней.

Следующий звонок был на «горячую линию» единственного в городе оператора по обращению с коммунальными отходами ООО «Благоустройство города «Севастополь», который, согласно их девизу, делает город чище! Там желанию сдать батарейки на утилизацию удивились и ответить на вопрос сразу не смогли. Посовещавшись, сообщили, что в Севастополе сбором опасных отходов занимается общественная организация «Севастопольские мамы», а также севастопольская фирма «Ртутная безопасность».

После этого газета отправилась в общественную организацию «Севастопольские мамы», которая, как оказалось, вместо горхоза выполняет эту ответственную работу.

— Закон о раздельном сборе мусора в России принят не так давно. В настоящее время в стране работает только два перерабатывающих батарейки завода: в Санкт-Петербурге и в Челябинске. ООО «Агентство «Ртутная безопасность» находится в Симферополе. Эта фирма группирует опасные отходы в одном месте и утилизирует по специальной схеме. А в Севастополе с решением вопроса сбора опасных отходов, к сожалению, ничего не происходит, — рассказала руководитель организации Елена Голубева.

По ее словам, полтора года назад «Севастопольские мамы» начали работу с того, что, как и мы, попытались выяснить, где в городе принимают старые батарейки. Сначала общественники позвонили в Севприроднадзор, потом в Департамент городского хозяйства, после в управляющие компании. Выяснилось, что батарейки можно сдать только в двух управляющих компаниях: в Инкермане и Балаклаве и только по предъявлении прописки.

— Понятно, что люди из Камышей, Горпищенко, центра в Инкерман никогда не поедут, — объективно замечает Е.Голубева. — Тогда наша организация установила в разных точках города порядка 30 собственных контейнеров. Мы стали призывать людей не выбрасывать батарейки в мусор, а сдавать их на утилизацию.

Раз в три месяца «Севастопольские мамы» аккумулируют батарейки, собранные на точках, и передают их в ООО «Агентство Ртутная безопасность».

— Вы спросите: получаем ли мы за это деньги? — спрашивает Е.Голубева.— Нет! Хотя фактически мы выполняем работу за городское хозяйство, которое должно организовать первичный сбор батареек у населения. Наши мамы и папы за 2019 год сдали на переработку почти тонну батареек. Тонну! Это колоссальный объем!

Тем временем чиновники из правительства Севастополя делают вид, что не слышат и не знают о необходимости организации в городе раздельного сбора мусора. Департамент городского хозяйства этим вопросом не занимается. А городу на эту работу выделяются деньги. Если законом предусмотрена утилизация, то и деньги на нее должны выделяться. Общественники хотят принудить власти выполнять свои функции. Неделю назад «Севастопольские мамы» по ситуации со сбором опасных отходов в городе написали жалобу в прокуратуру.

Может, это поможет сдвинуть дело с мертвой точки.