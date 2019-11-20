Из-за делового форума закроют стоянку на площади Нахимова

В связи с проведением всероссийского форума «Мой бизнес — Деловой Севастополь» вводится временное ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств на пл.Нахимова.

Запрет будет действовать с 23.00 20 ноября до 19.00 22 ноября.

Исключение сделано для транспортных средств участников форума и спецтранспорта экстренных служб, сообщила пресс-служба городского правительства.

Мероприятие проходит в ДОФе 21 и 22 ноября. Это бесплатный предпринимательский форум, организованный Министерством экономического развития РФ и университетом «Синергия» в рамках федерального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса «Популяризация предпринимательства». Организаторы ожидают около тысячи участников.