Для участников Абилимпикса не хватило денег

Правительство Севастополя 19 ноября выделило из резервного фонда деньги на обеспечение участия представителей Севастополя в национальном чемпионате «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья Ангелины Сошниковой, а также ее сопровождающей.

Как сообщила директор Департамента образования и науки Елена Богомолова, средства выделены на компенсацию расходов по участию в национальном чемпионате, который будет проводиться в Москве.

Департамент образования и науки назначен распорядителем средств по проведению этого чемпионата, однако для того количества людей, которое необходимо отправить на чемпионат, не хватило заложенных в бюджет средств. В частности, денег не хватило на участие в чемпионате Ангелины Сошниковой, которая передвигается на коляске, и ее сопровождающей.

Девушка — студентка факультета психологии Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Ранее А.Сошникова приняла участие в региональном этапе чемпионата.