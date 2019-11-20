Депутаты решили улучшить жизнь муниципальных чиновников

Руководству внутригородских муниципалитетов, которых в городе ровно 10, нужно больше полномочий, финансирования и сотрудников. Для разрешения этих вопросов в заксобрание обратились главы ВМО Севастополя и председатель регионального отделения Общероссийского профсоюза работников госучреждений РФ.

Спикер севастопольского парламента Владимир Немцев отметил, что результатом работы создаваемой группы должны стать конкретные предложения по внесению изменений в местное законодательство.

— Нас попросили создать рабочую группу по проработке проблемных вопросов организации местного самоуправления: пересмотра нормативов формирования расходов на оплату труда, предельной штатной численности лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного самоуправления Севастополя, а также вопросов выравнивания бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований. Считаю целесообразным создание рабочей группы по проработке вышеуказанных вопросов на базе севастопольского парламента с включением в ее состав представителей правительства Севастополя, органов местного самоуправления, прокуратуры города, профессиональных союзов и иных заинтересованных лиц, — доложил В.Немцев.

Проект постановления был принят большинством голосов: 17 — «за», при одном воздержавшемся и одном «против».