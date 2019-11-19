В Севастополе сменят руководителя УМВД

Генерал-майора полиции Василия Павлова с должности начальника УМВД России по Севастополю переводят в Кабардино-Балкарию, сообщило республиканское информационное агентство этой кавказской республики, ссылаясь на неопубликованный указ президента РФ от 18 ноября.

Кто займет вакантное место в Севастополе, пока не известно. В.Павлов в должности полковника был назначен руководителем УМВД Севастополя 23 декабря 2015 года. До этого он в Нижнем Новгороде был начальником подразделения собственной безопасности ГУСБ МВД России по Приволжскому Федеральному округу.