В Крыму думают, что пора включать отопление

Отопление в учреждениях образования и здравоохранения, а также в жилых домах в Крыму будут включать исходя из средней температуры в помещениях, а не на улице.

Поручение изменить порядок подачи тепла 19 ноября на заседании совета министров Крыма дал глава республики Сергей Аксенов.

«Поменяйте, пожалуйста, формулу и порядок, при котором производится включение отопления. На сегодняшний день мы ожидаем температуру 8 градусов в течение трех дней, после чего только отопление включается. К сожалению, видим по динамике, что может быть две недели 10 градусов плюсом. [Глава правительства региона] Юрий Михайлович [Гоцанюк], буквально в течение следующей недели. С тем, чтобы по внутренней температуре в помещениях регулировать включение отопления», — приводит слова С.Аксенова ТАСС.

В большинстве социальных объектов в Крыму отопительный сезон начат в середине октября.

По данным крымского гидрометцентра, в ночь на 21 ноября возможны заморозки до минус двух градусов.