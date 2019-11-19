Рыбаки надеются на возвращение сейнера «Норд» из украинского плена

В понедельник, 18 ноября в Черном море завершилась передача Украине трех кораблей ВМС, задержанных в ноябре 2018 года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе. В связи с этим событием директор рыболовецкого «Колхоза им.Первого Мая» Сергей Лесков напомнил о захваченном год назад украинской стороной судне «Норд».

— Наш арестованный «Норд», о котором российские СМИ пишут больше, чем о всем остальном российском флоте, по прежнему в центре межгосударственного конфликта. Как известно, Украина трижды пыталась продать «Норд», но вряд ли кто его купит. Позвольте предложить развязать это узел. Мы считаем, что «Норд» в любом случае нужно вернуть.

По словам директора, экипаж судна никогда не занимался браконьерством, все судовые документы и документы рыбаков на «Норде» были в полном порядке, лов тралом осуществляли в разрешенном квадрате в водах общего пользования на основе действующего соглашения между Россией и Украиной в рамках согласованных странами объемов на добычу рыбы. "Норд" — был единственным рыболовецким судном, и колхоз потерял его из-за отсутствия понимания между двумя странами.

Украина в качестве жеста доброй воли после возврата военных кораблей должна вернуть крымским рыбакам арестованный сейнер «Норд», считает и заместитель председателя Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

«Нас волнует, что наши рыбаки остались без своего судна, которое было для них средством к существованию», — цитирует политика ТАСС.

Россия и Украина 7 сентября 2019 года произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле «35 на 35». Среди обмененных лиц были и 24 украинских моряка.

18 ноября в Черном море состоялась передача трех украинских военных кораблей — буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» — украинской стороне.