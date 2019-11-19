Озеленение в Фиолентовском парке выполнено с ошибками

В ходе проведенных в ноябре контрольных мероприятий специалистами департамента сельского хозяйства были выявлены ошибки, допущенные весной при озеленении парка на мысе Фиолент у Свято-Георгиевского монастыря.

Об этом сообщается на официальном сайте Департамента сельского хозяйства Севастополя.

Напомним, что к весне 2019 года в юго-восточной части мыса Фиолент, у Свято-Георгиевского монастыря, московским подрядчиком АО «Ривьера» было выполнено благоустройство прилегающей к монастырю территории. В рамках озеленения высажены новые для данной биосистемы деревья и кустарники — розы, азалии, рододендроны, сакуры, декоративные кустарники, которые должны радовать посетителей. Однако...

— Вегетационный период выявил весенние ошибки, допущенные при озеленении парка подрядчиком, которые теперь исправляются уже монастырскими трудниками – пересадка, высадка новых растений, подкормка, обрезка, уходные и защитные мероприятия. Специалисты карантинного надзора оказывают им необходимую консультативную помощь, — сообщают в департаменте.

Специалисты также обратили внимание на карантинное состояние высаженных растений, поскольку грунт и завезенные растения могут навредить растениям-аборигенам, способствовать распространению природных вредителей и болезней растений.

— В зависимости от задуманной и реализованной концепции скверы, лесопарки и декоративные сады можно рассматривать как локальные экосистемы со своим уникальным биоразнообразием, требующие соблюдения требований законодательства в сфере семеноводства, — утверждают специалисты.

Озеленение территории монастырского парка продолжится в осенне-зимний и в последующий весенний период, после соответствующих фитосанитарных мероприятий. Именно поэтому весь предназначенный к высадке посадочный материал был досмотрен специалистами на предмет соответствия карантинным фитосанитарным требованиям.