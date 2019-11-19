Опять обсудят планировку территории дикой Омеги

В среду, 27 ноября, в 18.00 в здании Гагаринской администрации (пр.Октябрьской революции, 8) пройдут публичные слушания по вопросу обсуждения корректировки проекта планировки и проекта межевания части территории в районе бухты Омега – пр.Античный.

При себе участникам слушаний необходимо иметь паспорт.

Департамент архитектуры сообщает, что проектная документация размещена на их сайте севархитектура.рф, но найти там ее не удается.

Проект планировки этой территории выносится на общественное обсуждение с декабря 2018 года. В украинские времена на данной территории были выделены порядка 20 участков под индивидуальное строительство, но они находятся на месте объектов культурного наследия. Более того, дикая Омега — одно из немногих мест в Севастополе, где сохранилась роща фисташки туполистной, занесенной в Красную книгу. Территорию было решено изъять у застройщиков и использовать под общественные пространства.