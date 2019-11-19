Яшмовый пляж больше не Балаклавский

Поиск оператора пляжей «Золотой» и «Серебряный» продолжается, а пляж «Яшмовый» почему-то сменил подчиненность и больше не относится к ведению Балаклавского муниципального округа.

В октябре Балаклавская администрация объявляла конкурсы на право заключения договора о благоустройстве этих пляжей. Результаты обещали объявить 5 ноября. Но конкурс не состоялся. «Севастопольская газета» обратилась к главе Балаклавского муниципального округа Евгению Бабошкину за комментарием.

— Предыдущий конкурс не был отменен ФАС, он был приостановлен в связи с процедурными вопросами. Изменения, внесенные в конкурсную документацию, связаны только с датами проведения нового конкурса. В торгах участвуют все заявленные прежде пляжи, кроме Яшмового. Торги по этому пляжу отменены, — заявил Е.Бабошкин.

Более подробные разъяснения по поводу отмены конкурса дала заместитель главы Балаклавского муниципального округа Юлия Липовка. По ее словам, договоры на благоустройство пляжей «Серебряный», «Золотой» и «Яшмовый» с прежним оператором заканчивались в декабре 2019 года, поэтому эти лоты были выставлены на торги. Конкурс должен был состояться в ноябре 2019 года, но был отменен Федеральной антимонопольной службой, поскольку действующий оператор всех трех пляжей — ЧП Лаврентьев — подал жалобы на несоблюдение процедуры конкурса. После рассмотрения ФАС признал жалобы необоснованными, но в связи с проверкой сроки проведения торгов соответственно изменились. По процедуре муниципальный округ, в чьем ведомстве находятся объекты, за 20 дней до нового конкурса должен объявить его новые даты. С этим и связаны изменения, опубликованные на сайте правительства Севастополя.

Конкурс на заключение договоров о благоустройстве действителен только для пляжей «Серебряный» и «Золотой». Торги по пляжу «Яшмовый» отменены, сказала Ю.Липовка. Все тот же оператор, имеющий договор аренды пляжа еще с украинских времен, в свое время доказал в суде, что его «украинский» договор действителен, хотя и заканчивается в декабре текущего года. В любом случае в данный момент речь идет не об аренде, а о благоустройстве пляжной территории. Оператор, жалуясь в ФАС, предполагал, что он, как действующий оператор, имеет первоочередное право на перезаключение или пролонгирование договора. Но по закону РФ нужно определять оператора на основании открытого конкурса.

Но торги по пляжу «Яшмовый» отменены, потому что 1 ноября по неизвестным для администрации Балаклавы причинам пляж «Яшмовый» был выведен из их подчинения.

«Кому он передан в настоящее время, нам неизвестно и остается интригой», — говорит замглавы Балаклавского округа.