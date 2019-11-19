Ищут подрядчика на Больницу скорой помощи

Новую больницу должны построить в Севастополе до конца 2022 года.

Дирекция капитального строительства объявила тендер по выбору подрядчика для строительства Больницы скорой помощи на Фиолентовском шоссе, 15. Максимальная стоимость контракта 5,4 млрд рублей. Результат должен быть объявлен 18 декабря.

Согласно условиям тендера, подрядчик должен приступить к строительству сразу после заключения контракта, а сдать объект к декабрю 2022 года.

Больница будет состоять из пяти корпусов: операционный блок и приемное отделение, диагностический блок, стационар, лабораторный блок со вспомогательными службами и пищеблок. Медучреждение рассчитано на 393 койки в палатных отделениях, 39 — в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 6 — реанимационных и 12 — диагностических при приемном отделении, 20 — в дневном стационаре.

Средства на строительство больницы предусмотрены федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».