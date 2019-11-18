Вакцинировать от гриппа нужно 45% населения

До достижения нормативных показателей осталось привить не менее 20 тысяч жителей Севастополя за две недели, и в Департаменте здравоохранения уверены, что это вполне реально выполнить.

На 15 ноября в Севастополе прививку от гриппа сделали 178 тысяч человек, за минувшие выходные этот показатель увеличен еще на 1798 человек, сообщил главный внештатный эпидемиолог городского департамента здравоохранения Сергей Грыга.

— По взрослому населению мы уже фактически выработали вакцину, которая к нам поступила. К сожалению, это не 100%, а 88,3%. Остается выполнить показатель по детской вакцинации, — сказал С.Грыга.

Всего же профилактическими прививками против гриппа необходимо охватить не менее 45% населения Севастополя, в том числе 75% по группам риска, куда входят беременные, студенты, призывники, лица в возрасте старше 60 лет, работники образования, транспорта и граждане с хроническими заболеваниями. Такие данные в ходе аппаратного совещания 18 ноября озвучил и.о.директора Департамента здравоохранения Игорь Воронович. По его словам, необходимый 45-процентный барьер обеспечит в городе стабильную эпидемиологическую обстановку.

— Есть проблемы с вакцинацией детского населения, где родители детей в возрасте от 0 до 3 лет настороженно относятся к прививкам, — признался И.Воронович, добавив, что поступившая вакцина хорошо себя зарекомендовала.

Заместитель губернатора Денис Солодовников отреагировал на доклад предложением ко всем членам правительства города пройти вакцинацию.