Ученые работают над увеличением плодородия почв

Гумат, выделенный из биогумуса — продукта переработки компоста навозными червями, — представляет собой «концентрированное плодородие».

«Плодородие почвы определяют по количеству гуминовых веществ. В самой плодородной почве, например, в Черноземье, содержится до 6% гуминовых веществ, а в биогумусе — 40-60%. Все эти гуминовые вещества мы разложили и выяснили, что по отдельности они могут по-разному влиять на растения как естественные стимуляторы», — сообщил доцент кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета Владимир Подопригора.

Ученые совместно с крымскими аграриями уже протестировали гуминовые гранулы, гумат и модифицированный гумат с макроэлементами (калием, фосфором) на таких культурах, как кукуруза, ранний картофель и томаты.

«При посеве кукурузы и посадке картофеля мы использовали гуминовые гранулы, а томаты несколько раз обрабатывали жидким гуматом и препаратами, включающими калий и фосфор. По урожаю кукурузы видно прибавку на 3-4%, картофеля — 7-8%. Урожайность томатов составила 78 тонн с гектара, в прошлом году было 55 тонн, в позапрошлом — 52 тонны. Эффект виден не только по урожаю: листовой аппарат растений стал шире, увеличилось количество завязей, а цвет стал темно-зеленым. Стоит отметить, что этот год был не очень благоприятным для томатов, так как почти три месяца не было дождей. В следующем году мы также планируем работать с продуктом Крымского федерального университета», — рассказал главный агроном СПК «Правда» Павел Талалов.

Всего аграрии использовали по 50 килограммов гранул при посадке картофеля и посеве кукурузы на площади по 2 гектара для каждой культуры, а также 40 литров гумата для обработки 2,5 гектара томатов.

«Разработанный нами жидкий гумат является уже готовым препаратом, эффективность которого вполне устраивает аграриев. Его планируемая себестоимость будет ниже аналогичных продуктов на российском рынке. Мы планируем продолжить работу над гуматами. В этом году мы работали с садоводами и овощеводами, а в следующем хотим охватить еще виноград и зерновые. До весны планируем получить продукты для испытания в полевых условиях и провести лабораторные исследования на биологическую активность этих веществ», — добавил В.Подопригора.

По словам ученого, отдельным направлением станет работа с гуминовыми гранулами, которые, например, могут стать носителями азотфиксирующих бактерий, что теоретически позволит в разы уменьшить применение азотных удобрений.