Спуск Котовского разметят 19 ноября

Дорожную разметку на новый асфальт на спуске Котовского нанесут 19 ноября.

Об этом на аппаратном совещании 18 ноября сообщил и.о.заместителя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков, отреагировав на вопрос заместителя губернатора Дениса Солодовникова о готовности этой городской дорожной магистрали.

— Вчера работы по укладке третьего слоя асфальта завершены, движение открыто. Завтра будет нанесена разметка по постоянной схеме, — сказал Е.Исаков.

Напомним, что финальный слой асфальта из щебеночно-мастичной смеси характеризуется высоким уровнем сцепления, повышенной прочностью и шероховатостью, что будет способствовать безопасному движению транспорта.

В дополнение к полосам движения транспорта на дорожное покрытие спуска Котовского нанесут «зебру» пешеходных переходов.