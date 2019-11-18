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Спуск Котовского разметят 19 ноября

Щербакова Евгения

Дорожную разметку на новый асфальт на спуске Котовского нанесут 19 ноября.

Об этом на аппаратном совещании 18 ноября сообщил и.о.заместителя директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков, отреагировав на вопрос заместителя губернатора Дениса Солодовникова о готовности этой городской дорожной магистрали.

— Вчера работы по укладке третьего слоя асфальта завершены, движение открыто. Завтра будет нанесена разметка по постоянной схеме, — сказал Е.Исаков.

Напомним, что финальный слой асфальта из щебеночно-мастичной смеси характеризуется высоким уровнем сцепления, повышенной прочностью и шероховатостью, что будет способствовать безопасному движению транспорта.

В дополнение к полосам движения транспорта на дорожное покрытие спуска Котовского нанесут «зебру» пешеходных переходов.