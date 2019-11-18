Севастополец Максим Коптяков — чемпион России по боксу

В Самаре завершились финальные бои чемпионата России по боксу среди мужчин 19-40 лет. Одно золото национального чемпионата отправилось и в Севастополь.

На ринг выходили 320 сильнейших боксеров из 85 регионов страны. Победителей объявили в десяти весовых категориях.

Мастера спорта международного класса, спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя, Максим Коптяков под руководством главного тренера по боксу ЦСП СКС Владимира Сосновского одержал победу в весовой категории до 75 кг. В финале он по единогласному решению судей взял верх над 26-летним Андреем Ковальчуком из Сибири (Югра).

«Коптякову уже 32 года, и опыт он набрал большой. И не ленился его демонстрировать. Апперкоты и длинные прямые всё время встречали Ковальчука. Причем если вначале он ещё отвечал, то дальше у него это стало получаться хуже. Коптяков же набирал преимущество, — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации бокса России. — К концу третьего раунда он выглядел победителем и знал это».

Также на чемпионате РФ по боксу — 2019 выступил спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя — боксер Руслан Зубачук (весовая категория 69 кг). Путевку на национальный чемпионат он завоевал, став вице-чемпионом Южного федерального округа.

Теперь, по итогам завершившегося в Самаре турнира будет сформирован состав мужской национальной сборной по боксу для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.