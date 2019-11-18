Россия передаст Украине корабли, задержанные год назад в Керченском проливе

Передача украинских военных кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе, состоится в понедельник, 18 ноября, сообщило погрануправление ФСБ России по Республике Крым.

По данным источника ТАСС, передача пройдет днем в Черном море в нейтральных водах у берегов Крыма.

Россия 17 ноября начала перемещение кораблей ВМС Украины, которые находились в Керченском порту. Как сообщили в погрануправлении, в соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три украинских судна — буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» — буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне.

Как сообщили очевидцы, украинские корабли не на ходу, их транспортировали при помощи буксиров. Источники сообщали, что процесс пройдет в районе мыса Тарханкут (западная часть полуострова), позже другой источник уточнил, что передача состоится у мыса Такиль на юго-востоке Крымского полуострова.

Украинские буксиры «Гайдамака», «Титан» и поисково-спасательный корабль «Сапфир» стоят примерно в 13 милях от берега в районе Алупки, ожидая передачи задержанных кораблей.

Инцидент в Керченском проливе

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали, а 24 моряка арестовали. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы.

7 сентября этого года Россия и Украина произвели взаимное освобождение и возвращение на родину групп граждан, которые ранее были либо арестованы, либо осуждены на территории двух стран. Обмен был проведен по формуле «35 на 35». Среди обмененных лиц были и 24 украинских моряка.

В настоящее время украинское Госбюро расследований изучает законность действий бывшего руководства Украины, которое отправило корабли ВМС в Керченский пролив.