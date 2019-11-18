Окончание ремонта улицы Советской перенесли на 10 декабря

Окончательно закончить работы по ул.Советской и.о.директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков пообещал к 10 декабря.

Эту информацию он озвучил 18 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

— По ул.Советской в воскресенье была заасфальтирована последняя захватка, вчера было завершено асфальтирование. На всем протяжении улицы в нижнем слое уложен асфальтобетон. Тротуары выполнены на 95%, в целом по объекту завершение работ предполается в первой декаде декабря, — отчитался Е.Исаков.

На его доклад заместитель губернатора Денис Солодовников напомнил, что на предыдущей неделе губернатором было дано поручение завершить освещение улицы, и этот вопрос было приказано взять под личный контроль.

11 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев поставил на вид Е.Исакову срыв сроков контракта ремонта ул.Советской и пригрозил оргвыводами в случае, если работы не обретут нужную динамику.

Напомним, что согласно договору ремонт ул.Советской должны были завершить еще в октябре.