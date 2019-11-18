О бесплатности маршрутов №13 и 13-А сообщат таблички

На автобусных маршрутах №13 и №13-А установят специальные таблички, которые известят о бесплатном проезде на этих двух маршрутах по центральному городскому кольцу.

Об этом 18 ноября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил и.о.директора Департамента транспорта Евгений Исаков. По его информации, автобусы ходят по кольцу с интервалом в полчаса, но люди не понимают, что они бесплатные и каков график их движения.

— Сегодня на них будут установлены таблички о том, что проезд бесплатный, — сообщил Е.Исаков.

На это заместитель губернатора Севастополя Денис Солодовников распорядился до конца дня во всех транспортных средствах разместить объявления с измененной схемой движения общественного транспорта по кольцу города. Кроме того, он предложил привлечь к этой работе волонтеров, которые бы расклеивали листовки со схемой движения на остановках.

— Надо, чтобы у всех граждан, в том числе прибывающих в город, была постоянная возможность знакомиться со схемой движения, — сказал Д.Солодовников.