Королева бала 2019 года — хризантема сорта «Эрмитаж»
В Никитском ботаническом саду 17 ноября выбрали Королеву бала хризантем — это сорт «Эрмитаж», селекции Никитского ботанического сада.
«В этом году в экспозиции хризантем Никитского сада представлено рекордное количество сортов. Всего 472 сорта и гибридных форм хризантем. Крупноцветковых и мелкоцветковых садовых групп», — сказала Светлана Плугарь, заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада.
Среди новинок сезона — 37 сортов зарубежной селекции и почти сотня выведенных в Никитском ботаническом саду.
Традиция выбирать Королеву бала хризантем существует с 2007 года. В 2019 году сорта для финального соревнования отбирали открытым голосованием в саду и в интернете: на официальных страничках в соцсетях и на сайте ботсада.
За победу в финале конкурса боролись пять сортов: четыре крымской селекции — «Пять звезд», «Мисс Вселенная», «Эрмитаж» и «Рандеву» — и гостья из Голландии Aljonka Salmon. Неделей ранее была выбрана Принцесса бала — это сорт «Золотой паучок», также селекции Никитского ботанического сада.
Сейчас в саду пик цветения хризантем. Их бал продлится до начала декабря.