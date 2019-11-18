Королева бала 2019 года — хризантема сорта «Эрмитаж»

«В этом году в экспозиции хризантем Никитского сада представлено рекордное количество сортов. Всего 472 сорта и гибридных форм хризантем. Крупноцветковых и мелкоцветковых садовых групп», — сказала Светлана Плугарь, заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада.

Среди новинок сезона — 37 сортов зарубежной селекции и почти сотня выведенных в Никитском ботаническом саду.

Традиция выбирать Королеву бала хризантем существует с 2007 года. В 2019 году сорта для финального соревнования отбирали открытым голосованием в саду и в интернете: на официальных страничках в соцсетях и на сайте ботсада.

За победу в финале конкурса боролись пять сортов: четыре крымской селекции — «Пять звезд», «Мисс Вселенная», «Эрмитаж» и «Рандеву» — и гостья из Голландии Aljonka Salmon. Неделей ранее была выбрана Принцесса бала — это сорт «Золотой паучок», также селекции Никитского ботанического сада.

Сейчас в саду пик цветения хризантем. Их бал продлится до начала декабря.