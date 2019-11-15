Закон о виноделии обсуждали бурно

На расширенном заседании комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя обсуждался проект федерального закона «О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации», который, как предполагается, позволит создать благоприятные условия к развитию винодельческой отрасли.

Ассоциация виноградарей и виноделов Севастополя подготовила к заседанию обстоятельный отзыв на документ, который и лег в основу обсуждения.

Дисквалифицировать «до столового вина»

Вопрос, какое вино можно называть вином и тем более российским, стал основополагающим. Многие годы в Россию ввозится виноматериал — балк из-за границы и разливается под видом российского вина. Происхождение и качество такого напитка весьма сомнительны.

— Привозят виноматериал из Южной Африки, например, разливают по бутылкам, наклеивают этикетки и продают как крымское или кубанское вино. Есть предприятия, которые работают только с покупным сырьем или смешанного типа: частично работают на своем, частично на привозном, — объяснил владелец винодельческого хозяйства Павел Швец. Поэтому российским предложили называть вино, сделанное из винограда, выращенного на отечественных виноградниках. Но и запрещать ввоз импортного виноматериала виноделы считают нецелесообразным, поскольку в России разливают почти миллиард двести миллионов бутылок вина в год, а своего винограда хватает только на половину.

Решили, что вино в виде балка ввозить в Россию необходимо, но за ним должен быть установлен жесткий контроль со стороны государства. При этом возникает вопрос о маркировке такого вина, и еще более сложная ситуация — с предприятиями смешанного типа. Как там разграничить балк от винограда российского?

В Европе и в мире существуют правила, что вино, произведенное из балка, автоматически попадает в категорию столовых обезличенных вин, при маркировке которого запрещено использовать любые термины, товарные знаки, которые хоть как-то указывают на его происхождение, и даже адрес производителя в таком случае должен быть скрыт в почтовом индексе.

— Но, к сожалению, почти все крупные предприятия делают продукцию именно таким способом, но маркируют, как свое. Они не могут лишить себя огромных прибылей и других возможностей. И никто не может решить этот вопрос, потому что за этими брендами стоят высокопоставленные люди, — считает П.Швец.

При этом государственную поддержку в виде субсидий получают как производители вина из винограда, выращенного на собственных виноградниках, так и те, кто делает его из привезенного виноматериала.

В Севастополе уникальные природно-климатические условия для выращивания винограда и производства высококачественного вина. Вино получается лучше, чем в других регионах Крыма и Краснодарского края. Поэтому виноградари и виноделы попросили правительство города обратить внимание на производства полного типа, поддерживать тех, кто сам выращивает виноград и из своего винограда производит вино. А других, кто вывозит свой виноград для переработки в другой субъект или даже страны, дисквалифицировать «до столового вина».

— Получается так, что мы за госсчет корову купим, будем ее кормить, поить, а сосед будет ее доить. Так у нас не будет развиваться виноделие, не будут развиваться малые предприятия, — сетует П.Швец.

Естественно, против «дисквалификации» выступили представители крупных севастопольских винодельческих заводов. Михаил Хош, директор завода «Качинский», возразил:

— Наше предприятие производит такое количество шампанских виноматериалов, что в Севастополе его никто не переработает. В этом году мы отгрузили «Новому свету» 92 тысячи декалитров. Это 60% от всей продукции «Нового света», которую они экспортируют в Германию. Никто от этой практики уходить не будет.

А генеральный директор винзавода «Инкерман» Лариса Шимчук сообщила, что с этого года их предприятие балк иностранного производства не закупает. «Я вам официально заявляю, что с этого года мы виноматериал не завозим. Мы занимаемся виноградарством».

Дегустационные комиссии не нужны

На обсуждении также возник вопрос неправомочности государства регулировать технологию производства вина, а именно учить винодела делать вино, тем более, что для каждого вида вина уже давно разработаны технические условия. Также собравшиеся отметили, что архивредна попытка государства создавать дегустационные комиссии. По словам виноделов, достаточно отечественных и международных винных конкурсов, на которых работают профессиональные эксперты.

«Задача государства — проверить вино на безопасность, легальность, собрать налоги», — уточнил П.Швец.

Хотят торговать вином в интернете

Говорили и о возможности для производителя продавать свое вино на интернет-ресурсах. Сейчас это невозможно. Андрюс Юцис, директор ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», предложил внести изменения и разрешить интернет-продажи винодельческой продукции, но продавать вина только стоимостью свыше тысячи рублей, чтобы отсеять недобросовестных потребителей.

Депутат Татьяна Лобач с этой идеей согласилась. «Это правильно разрешить производителю продавать свое вино. Таким образом, произойдет продвижение не только бренда, но и самого региона», — считает парламентарий.

От лица всех виноделов Л.Шимчук выразила надежду на то, что закон выведет натуральное вино из разряда алкогольной продукции и переведет его в категорию сельскохозяйственной, как это сделано во всем мире.

В целом обсуждение прошло бурно, спорные статьи законопроекта и темы были обозначены, и представители отрасли приняли решение собраться еще раз через неделю, чтобы к 29 ноября окончательно сформировать пакет изменений и предложений по законопроекту, который в дальнейшем будет отправлен на рассмотрение в Госдуму.