За 9 месяцев долговых обязательств у города нет

Долговые обязательства города по состоянию на 1 октября 2019 года отсутствуют. Об этом на заседании правительства 15 ноября сообщил директор департамента финансов Владимир Штоп.

По его информации, за 9 месяцев 2019 года в доходную часть городского бюджета поступило более 24 млрд рублей. Прирост по поступлениям по собственным доходным источникам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 18%, дополнительно в бюджет поступило 1,674 млрд рублей.

— Расходная часть также идет с плюсом, по сравнению с исполнением за 9 месяцев прошлого года кассовые расходы бюджета увеличились более чем на 6 млрд рублей (на 33%). Всего расходы за 9 месяцев составили 25,086 млрд рублей, — сказал В.Штоп.

Он также отметил, что все первоочередные расходы бюджета по состоянию на 1 октября 2019 года профинансированы в полном объеме.

— Бюджет города за 9 месяцев при плановом дефиците 6 млрд рублей исполнен с дефицитом 900 млн рублей. Долговые обязательства города по состоянию на 1 октября 2019 года отсутствуют, — продолжил главный финансист города.