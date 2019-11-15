Введут должность первого заместителя губернатора

В правительстве города 14 ноября одобрили внесение изменений в устав Севастополя.

— Предлагается в уставе города предусмотреть должность первого заместителя губернатора — председателя правительства Севастополя. Такая должность предусматривается среди типовых государственных должностей РФ указом Президента РФ, — доложил проект документа начальник правового управления Михаил Вавилов.

По его информации, в субъекте может вводиться должность «первый заместитель высшего должностного лица субъекта РФ». Теперь правительство города намерено реализовать эту возможность.

Еще одно изменение в уставе связано с внесением дополнения в наименование аппарата губернатора, теперь оно будет называться Управлением аппарата губернатора и правительства города.

— Таким образом, мы устраняем некую неточность, которая содержалась в уставе, и функцию аппарата губернатора будет выполнять функция и аппарата губернатора, и правительства, — пояснил М.Вавилов.

Напомним, что после принятия правительством города данных изменений они должны быть рассмотрены на заседании Законодательного собрания.

Ранее врио губернатора Михаил Развожаев уже заявлял о своем намерении рекомендовать на должность своего первого зама заместителя губернатора Дениса Солодовникова.