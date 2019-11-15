В Перевальном тушат лесной пожар

О возгорании сообщили 14 ноября в 13.30. К месту происшествия немедленно были направлены расчеты Главного управления МЧС России по Республике Крым. Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района.

В тушении пожара, которое осложнено порывами ветра до 17 м/с, а также сложными труднопроходимыми участками, задействованы 489 человек и 78 единиц техники.

14 ноября вылеты в урочище совершал вертолет Ми-8 МЧС России, а 15 ноября в 12.15 принято решение привлечь к тушению пожара многоцелевой самолет-амфибию Бе-200 МЧС России, который будет многократно сбрасывать огнегасящую жидкость на кромку огня. Такой способ применяют для сдерживания распространения средних и крупных лесных пожаров. В свою очередь пожарные и лесники осуществляют комплекс мероприятий по борьбе с огнем с помощью магистральных линий, хлопушек и противопожарных ранцев.