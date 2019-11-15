Украинский пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом возобновил работу

С полудня 15 ноября украинский контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак», расположенный напротив российского пункта «Армянск», возобновил пропуск людей и транспортных средств через границу.

Недельный перерыв в работе пункта понадобился для проведения ремонта, который проводила там компания «Украинские железные дороги».

Азово-Черноморское региональное управление госпогранслужбы Украины сообщило, что с 15 ноября и пункт «Чонгар» также начал работу в отремонтированных помещениях. Но для проведения ремонта закрывать его не потребовалось.

Всего на границе Крыма с Украиной действуют три пограничных пункта. С начала 2019 года через государственную границу РФ на севере Крыма пропущено почти 2 млн 420 тысяч лиц (примерно столько же в 2018 году).