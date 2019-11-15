У Херсонесского маяка взорвали бомбу

Советская авиабомба ФАБ-50 времен Великой Отечественной войны была обнаружена на глубине трех метров и на расстоянии 30 метров от береговой линии.

15 ноября состоялась спецоперация по уничтожению боеприпаса.

Сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю провели грунторазмывочные работы, остропку взрывоопасного предмета. Действие взрыва в воде распространяется на значительно большие расстояния, чем в воздушной среде — уничтожение бомбы на месте могло поставить под угрозу объекты, расположенные на берегу. Потому было решено отбуксировать боеприпас на безопасное расстояние и ликвидировать.

В районе проведения спецоперации было выставлено оцепление по береговой линии, организовано взаимодействие с ГУП ГС «Севастопольский морской порт» и пограничной службой по ограничению судоходства в радиусе трех километров от места проведения операции.

Мероприятия по ликвидации взрывоопасного предмета прошли успешно, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства. В операции были задействованы одно плавсредство и шесть человек личного состава.

Справка

Авиабомба ФАБ-50 — предназначалась для бомбардировки населенных пунктов, производственных мощностей, объектов инфраструктуры, поражения защитных сооружений, бронетехники и живой силы противника. Длина бомбы около 1 метра, вес 60 килограммов.