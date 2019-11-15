У дома на склоне Ушаковой балки оказались поддельные документы

Прокуратура Нахимовского района Севастополя провела проверку по факту строительства частного дома в районе ул.Адмирала Макарова. Установлено, что в документы, послужившие основанием для постановки на кадастровый учет недостроенного жилого дома и регистрации на него права собственности как на оконченный объект строительства, внесены недостоверные сведения.

По материалам проверки прокуратуры района ОМВД России по Нахимовскому району за подделку официального документа возбуждено уголовное дело.

Ход и результаты расследования находятся на контроле, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.