Студентка Елизавета Шимова стала «Мисс СевГУ-2019»

Это не обычный конкурс красоты. В первую очередь жюри оценивает не внешность девушек, а их талант, оригинальность, яркую индивидуальность и стремление к победе. Конкурс проводится уже 18-й год.

За звание «Мисс СевГУ-2019» боролись 32 студентки, в финал вышли девять. Участницам прошлось демонстрировать интеллектуальные, вокальные, танцевальные и другие творческие таланты. Состязание прошло при самой живой реакции зрителей.

В этом году тематикой конкурса стал пионерский лагерь, поэтому претендентки боролись за звание лучшей отрядной вожатой.

По словам зрителей, самым интересным и смешным стал художественный конкурс, в котором девушкам пришлось делать бодиарт традиционным пионерлагерным средством — зубной пастой.

Сложным, но зрелищным оказался музыкально-вокальный конкурс, трогательные творческие номера покорили присутствующих и жюри. А самым оригинальным — дефиле. Девушки создали себе платья из самых неожиданных подручных материалов.

В итоге победа и титул «Мисс СевГУ-2019» у студентки первого курса магистратуры Института развития города Елизаветы Шимовой. Ей достался и титул «Фотомодель СевГУ».

«Мисс интеллект» СевГУ стала Анна Мымрикова, титул «Мисс красноречие» у Екатерины Шишацкой, «Золотым голосом СевГУ» признана Дарья Музалева, «Эталоном моды» — Надежда Жукова, самой оригинальной красавицей жюри посчитало Полину Бороздину, своей грациозностью покорила гостей Дарьяна Шульга, а творчеством — Алина Бабенко, потрясающее обаяние Елены Пузановой также отметили судьи.

Зрительские симпатии гости вечера отдали студентке Института финансов, экономики и управления Анне Мымриковой.

Каждый год тайным голосованием конкурсантки сами выбирают «Мисс дружелюбие СевГУ». В этом году победительницей в этой теплой номинации стала Елена Пузанова.

По традиции корону победительнице должна вручать победительница прошлого года, но сейчас Анастасия Пшеничных представляет университет и город на конкурсе «Краса студенчества России», потому корону «Мисс СевГУ» вручала первая победительница конкурса 2002 года Дарья Калинская.

«Я удивлен не столько тем, какие у нас девочки красивые, а какие они талантливые и умные. В интеллектуальном конкурсе были интересные вопросы, я иногда сам задумывался над ответами. Я рад, что у нас учатся такие студенты. Этот конкурс — море позитива, а конкурсантки прекрасны», — поделился один из членов жюри.

«Я совсем не ожидала, что стану победительницей. У меня море эмоций, и я благодарна всем за поддержку. Мы с девочками столько готовились, многому научились, все делали вместе. Я рада, что со всеми познакомилась, ко всем привыкла и очень-очень всех люблю!» — обратилась к конкурсанткам и организаторам «Мисс СевГУ-2019» Е.Шимова.