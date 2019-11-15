По подозрению в убийстве девочки задержан ее отчим

Следственным комитетом расследуется уголовное дело в отношении жителя села Кропоткино на Севере Крыма, подозреваемого в убийстве своей пятилетней падчерицы и сокрытии ее тела.

Сообщение об исчезновении девочки в полицию поступило 13 ноября от ее отчима. Мужчина пояснил, что выехал из дома по делам с младшим сыном, закрыв дочку одну дома. Когда же вернулся, дверь была открыта (следы взлома отсутствовали), а девочки дома не было. Поиски ребенка по селу результатов не принесли.

К месту происшествия незамедлительно выехали следователи, следователи-криминалисты, эксперты. Во взаимодействии с коллегами из МВД по Республике Крым проводился ряд спецмероприятий для оперативного установления обстоятельств исчезновения ребенка. Отрабатывались все возможные версии. Огромную помощь в поисковых мероприятиях правоохранительным органам оказывали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Крым», добровольцы из различных регионов и неравнодушные жители полуострова.

Криминалисты установили причастность к исчезновению девочки ее отчима, а в ходе дальнейшего допроса он дал признательные показания в совершении убийства, изложив обстоятельства того страшного дня. Далее с выездом на местность он указал конкретную точку, где сокрыл тело, где оно и было обнаружено в ходе следственных действий.

В настоящее время в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела установлено, что днем 12 ноября мужчина после совершения преступления вывез из дома тело падчерицы, недалеко от места жительства прикопал его землей. Затем, по версии следствия, с целью создания себе алиби, он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось. По возвращению домой он сообщил в правоохранительные органы об исчезновении девочки.

В настоящее время создана и работает на месте следственная группа, возглавляемая и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиром Терентьевым, для детального установления всех обстоятельств преступления. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

В ближайшее время следствие готовится предъявить обвинение подозреваемому и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения.