На фестивале общались и учились народным промыслам

В Севастопольском профессиональном художественном колледже провели Первый региональный фестиваль-конкурс «Палитра художественных промыслов России», в котором приняли участие студенты колледжа, учащиеся школ города и воспитанники Дворца детства и юности.

В рамках фестиваля устроили выставку предметов народных промыслов, созданных руками учащихся учебных заведений города (хохломская роспись и дымковская игрушка), мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок и художественной росписи. Также провели круглый стол, на котором обсуждались вопросы развития народных промыслов и ремесел региона, показали презентацию учебно-методических пособий и обсудили вопрос их использования в учебном процессе в образовательных заведениях города.

«Прежде всего, подобные фестивали — это момент обучения, возможность реализовывать свои творческие замыслы, даже можно сказать, это привнесение добра. Потому что, когда человек что-то творит, он прежде всего поднимает себя, сам становится человеком творческим», — прокомментировала увиденное на фестивале вице-губернатор Севастополя Ольга Тимофеева.

Мастер-классы на фестивале пользовались особенной популярностью. Екатерина Щербакова, мастер производственного обучения закройщиков, рассказала об изготовлению куклы-мотанки.

— Куклы-мотанки, в основном, куклы ритуальные, изготавливались не для детских игр, а для привлечения в дом достатка и благополучия. Здесь мы учимся делать «Крупеничку». Она будет беречь в доме достаток. Такие куклы делаются без использования ножниц и иголки. Ткань тонко рвется и аккуратно заматывается, поэтому они и называется мотанки, — делится мастерством Е.Щербакова.

Во втором зале мастер производственного обучения Елена Расновская обучала всех желающих хохломской росписи на пряниках.

«Мы пытаемся создать хохломской пряник. Работа выполняется при помощи приемов кистевой росписи: капелька и травинка. Для этого используют только два цвета: красный и черный», — рассказала наставник.

А студентка художественного колледжа Анастасия Мысина продемонстрировала свою работу и провела небольшой экскурс: «Это татарская невеста. В таком костюме сейчас девушки выходят замуж. Год назад я нашла фотографию девушки в платье и была им очарована. Так и решила создать похожее. Сложней всего было сделать кукле волосы и тесьму. Создание образа заняло почти четыре дня».

В завершении фестиваля победителей ждали поощрительные призы и ни с чем не сравнимое вдохновение, полученное в процессе общения с матерами, которое, как знают художники, круче и дороже денег.