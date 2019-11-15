Детской поликлинике вернут первозданный вид

На информационной табличке, укрепленной на строительном ограждении здания детской поликлиники, что на ул.Ленина, 20, в качестве срока окончания ремонтно-реставрационных работ значится август 2020 года, однако строители обещают завершить объект стоимостью в 96 млн рублей уже к майским праздникам.

Сегодня здание со стороны улицы закрыто фальшфасадом, но журналистам разрешили войти вовнутрь и убедиться, что начатые в сентябре строительно-монтажные работы идут согласно графику.

Что было и что будет

Заместитель генерального директора по строительству ООО «Алев-строй» (г.Санкт-Петербург) Алексей Зверев, комментируя происходящее, начал с того, что само здание нынешней детской поликлиники №1 датируется концом 19 века и является практически единственным, уцелевшим на этой улице после Великой Отечественной войны.

Оказалось, что о первозданном виде и функциональном назначении здания известно не так уж много — вроде бы когда-то в здании располагалась пекарня, а потом доходный дом. А может, наоборот...

— Начав вскрывать современные слои, мы начали докапываться до изначального вида здания, — рассказывает А.Зверев, сожалея, что внутреннее убранство 19 века не сохранилось. Однако вполне читаем сам принцип строительства, и он порой поражает и восхищает.

Большая часть реставрационных работ касается наружной части здания. Предстоит полностью реставрировать и укрепить фасад, восстановить сохранившиеся декоративные элементы. При этом несохранившиеся предстоит воссоздавать по имеющимся на этот счет предположениям. Полностью меняются окна — они будут деревянными, остекловка будет соответствовать той, что была в 19 веке. Окна изготовит специальная фирма, которая специализируется на изготовлении старинной столярки.

— Мы также полностью восстановим внешний вид кровли, которая будет фальцевой.

В настоящее время она готова примерно на 40%.

К сожалению, не сохранилось ни одной довоенной фотографии этого здания, а многочисленные поисковые работы, к сожалению, не принесли желаемых результатов. Таким образом, основной вид, на который ориентировались проектировщики, — предположительный.

— Но и создание предположительного образа сопровождалось многими спорами и обсуждениями, — продолжил А.Зверев.

Он также рассказал, что в связи с тем, что здание предполагается к современному использованию, внутри строители проведут усиление конструкций — полов, стен, проемов. Стены не просто проармируют сеткой и оштукатурят, их утеплят.

Реставрации подвергнется и единственно сохранившаяся с конца 19 века маршевая лестница, которой планируется возвратить утраченные элементы архитектурного декора.

К сожалению, в связи с заданной функциональностью здания не представляется возможным сохранить внутренние арочные проходы, они будут укрыты внешней отделкой.

Что нашли?

Когда выполнили демонтаж, вскрылись исторические слои — старая кладка из инкерманского камня, который крепился на специальном (не цементном!) песчано-ракушечном растворе, старые дымоходы... Потом прослеживается использование более современных материалов, например, железобетонных конструкций.

А.Зверев рассказывает, что, продолжая работы, строители время от времени находят так называемые пирожки. Речь идет о неожиданных конструкциях, как та, что была обнаружена на третьем этаже в виде окна, укрытого штукатуркой.

— Что ж, будем заделывать, — говорит он.

Фасадные надписи сохранять не будут

По словам А.Зверева, в Севнаследии не сочли целесообразным сохранять фасадные надписи.

— Было много споров, в результате было решено их не сохранять. Было решено, что надписи имеют недостаточную значимость и ценность, и к тому же не соответствуют функциональному предназначению здания. Кроме того, перед строителями стояла задача привести здание к довоенному, а не послевоенному виду, — пояснил заместитель генерального директора.

По словам А.Зверева, в готовом виде поликлиника (здание сохранит свое послевоенное предназначение) будет полностью соответствовать всем необходимым требованиям для данного учреждения, станет удобной для детей и их родителей.