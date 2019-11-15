Детский омбудсмен Крыма выяснит, как власти работали с семьей девочки, найденной мертвой

Уполномоченным по правам ребенка в Крыму будет проведено расследование по поводу взаимодействия органов опеки и муниципальных властей с семьей 5-летней девочки, которая была обнаружена мертвой в Раздольненском районе.

«Я беру этот вопрос на контроль, контактирую с Министерством внутренних дел, органами опеки и попечительства, — сообщила ТАСС детский омбудсмен региона Ирина Клюева. — Выясняем, что случилось, что за семья. Семья не наша, не местная, приехала для проживания: временного или постоянного, никто ответить толком не может пока. Уже хотя бы тот факт, что мама не проживала вместе со своей семьей длительными периодами времени уже говорит о том, что семья неблагополучная — значит, будут вопросы к органам местного самоуправления, к органам опеки».

Она отметила, что мать убитой девочки все еще добирается в Крым из Китая, в селе Кропоткино уже находится бабушка, приехавшая из Ивановской области.

«У нас здесь в Раздольненском районе жил мужчина с двумя маленькими детьми. Один — неродной ребенок, [поэтому] много вопросов: где мама, почему они проживают здесь? <...> Вопросы должны возникнуть по этому поводу, однозначно, если они не возникли, значит кто-то недоработал», — отметила детский омбудсмен.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека»), которая предполагает до 20 лет лишения свободы).