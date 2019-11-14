Запасов воды в Крыму больше, чем годом ранее

Запасы воды в водохранилищах на территории Крыма, где три месяца нет обильных осадков, этой осенью на 4 млн кубометров больше, чем в это же время в 2018 году.

Такую информацию озвучил председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорь Вайль на пресс-конференции по вопросам водохозяйственной обстановки в Крыму, сообщает ТАСС.

В первой декаде ноября синоптики сообщили, что в Крыму уже три месяца не было обильных осадков. На востоке полуострова пересохли небольшие реки. Власти республики ожидают недобор урожая озимых, поскольку большая часть из них пока не дала всходов. Однако угрозы возникновения перебоев с питьевым водоснабжением в Крыму нет, поскольку существующих запасов хватит до марта, и за зиму водохранилища пополнятся.

«На сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, что мы имеем запасов в наших водохранилищах — 145,1 млн [кубометров]. На эту же дату прошлого года мы имели запасы во всех водохранилищах — 141 млн [кубометров]. Поэтому ситуация рабочая, нормальная, никаких, будем говорить так, аварийных ситуаций у нас нет», — сказал И.Вайль.

Он отметил, что около 75% запасов воды Крым традиционно пополняет зимой.

«То, что год маловодный, мы это знаем. И те притоки, которые мы ожидаем за период декабря, января, февраля дадут нам возможность пройти уже и курортный сезон», — добавил председатель госкомводхоза.

Запасов воды, по словам И.Вайля, хватит и на обеспечение потребности на зиму.

При этом перерасход воды в курортный сезон 2019 года в Крыму составил 3 млн кубометров.

О водоснабжении Крыма

Крым испытывал проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова.

Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурено 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. куб. м в сутки, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тыс. жителей восточного Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени.

Строительство тракта водоподачи от перечисленных водозаборов будет завершено к 2022 году. Феодосия, Судак, Керчь, а также населенные пункты Ленинского района будут в полном объеме обеспечены качественной питьевой водой. В некоторых крымских селах, в которых на протяжении 15-20 лет вода подавалась по часам, уже налажено круглосуточное водоснабжение.